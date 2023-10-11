بعد أيام من قفزها بالمظلة.. وفاة المسنة دوروثي هوفنر في امريكا

الوكيل الإخباري - توفيت، دوروثي هوفنر (104 أعوام) والتي قامت الأسبوع الماضي بقفزة بالمظلة تؤهلها للدخول في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بإعتبارها أكبر شخص يقفز من طائرة على الإطلاق.



اضافة اعلان

وقال جو كونانت، صديق هوفنر، إنه تم العثور عليها متوفية، صباح يوم الاثنين، من قبل الموظفين في مجتمع كبار السن في بروكديل ليك فيو.

وأضاف كونانت وهو ممرض إن هوفنر ماتت على ما يبدو أثناء نومها، ليلة الأحد،

وتابع: "لقد كانت لا تعرف التعب. واستمرت في نشاطها الدائم. ولم تكن من الأشخاص الذين يأخذون قيلولة في فترة ما بعد الظهر، أو يفوتون أي مناسبة أو عشاء أو أي شيء آخر. لقد كانت حاضرة دائما. وكانت تتحرك طوال الوقت".

وفي الأول من أكتوبر الحالي، قامت هوفنر بالقفز بالمظلة، ما جعلها تكسر الأرقام القياسية باعتبارها أكبر لاعبة قفز بالمظلات في العالم.

روسيا اليوم