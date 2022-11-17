الخميس 17-11-2022
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الخميس، 17-11-2022 11:43 ص

بعد انقطاع دام أكثر من نصف سنة رواد ناسا يخرجون للفضاء المفتوح - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعلنت وكالة ناسا أن روادها المتواجدين على متن المحطة الفضائية الدولية أنجزوا مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح.

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وجاء في بيان صادر عن الوكالة: "نجح رائدا الفضاء التابعان لناسا، جوش كاسادا، وفرانك روبيو في الخروج من المحطة الفضائية الدولية وأنجزا مهمة ناجحة في الفضاء المفتوح".


وأشار البيان إلى أن عملية خروج الرائدين من المحطة بدأت يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري تمام الساعة 17:14 بتوقيت موسكو، وانتهت صباح الأربعاء تمام الساعة 00:25 بتوقيت موسكو، وتمكن الرائدان من إنجاز الأعمال الموكلة إليهما بنجاح ودون تأخير.

 

وتبعا للوكالة فإن هذه المهمة كانت أول مهمة في الفضاء المفتوح بالنسبة لكاسادا وروبيو، وخلالها تمكنا من تركيب هياكل على السطح الخارجي للمحطة لتثبيت ألواح جديدة للطاقة الشمسية.

 

 

 

 

روسيا اليوم 

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