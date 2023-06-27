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الثلاثاء، 27-06-2023 02:45 م

بعد بتر أطرافه الأربعة.. شاهد زوجة ترعى زوجها وتساعده على أداء الحج

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الوكيل الإخباري - يصور هذا المشهد مدى الوفاء والرحمة والمحبة بين الزوجين، حيث اهتمت إحدى السيدات برعاية زوجها بفيض من الحب بعدما تعرض للبتر منذ ست سنوات، وساعدته على أداء فريضة الحج.

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وصرح نضال أحمد حاج سوري، الذي تم بتر أطرافه الأربعة بعد إصابة، بأن زوجته هي من يساعده في جميع الأمور اليومية والشخصية.

وأضاف نضال: “أشعر بسعادة كبيرة لوجودي في أداء فريضة الحج، وأن زوجتي تساعدني في ذلك يزيد من سعادتي”.


وأعربت الزوجة عن سعادتها بوجودها في مكة المكرمة لأداء الحج رفقة زوجها، ووصفته بأنه “عالمها كله”، سائلة الله أن يحفظه وينعم عليه بالصحة.

 

 

برس بي 

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