وصية مؤثرة لحاج سوري قبل وفاته في مكة المكرمة - فيديو

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا صوتيا مؤثرا لحاج سوري، قدم وصيته الأخيرة لأولاده قبل 3 ساعات من وفاته في مكة المكرمة، حيث توجه لأداء مناسك فريضة الحج.



وقال الحاج محمد حامد، في وصيته لأبنائه، إن الموت حق وأنه يسامح أمة النبي محمد في حقوقه، وإيفاء ديونه، كما أوصاهم بإكمال بناء المسجد من بعده، وأن يجعلوا بيتا، بناه حديثا، وقفا إسلاميا لوجه الله فلا يطالبون المستأجرين بدفع الإيجار.



وطلب الحاج أيضا السماح من جميع أبنائه وزوجته وأختها، كما شدد على أبنائه ألا يحرموا أخواتهم من حقوقهن، ليختتم الوصية بالرضا على أبنائه.



وجاء في الوصية الصوتية: "بسم الله الرحمن الرحيم، يا محمود يا ابني، الله يعطيك العافية، يا ابني إن متت، الموت حق، أنا مسامح جميع أمة محمد، جميع أمة محمد مسامحهم وإذا حد قالكم إنه لي دين عند بيكم، وفوه، وأنا رضيان عنكم يا ابني، سامحني انت وأخواتك، وأمك وخالتك".



وتابع: "أنا الحمد لله يا ابني بتشكرك وبتشكر أخواتك، والموت حق، وأنت مُكفل بالجامع من بعدي، إنت وإخواتك بتبيعوا الأراضي اللي حوالين الضيعة وبتكملوا الجامع يا ابني ما تشحدوا من حدا".



وأضاف الحاج: "والدار اللي عمرتها هذه وقف لوجه الله، ما بتاخدوا إيجار، ودار الجامع بتظل للجامع وقف للإمام، والبنات ما بتحرموهن من حقن، الله يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته".

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روسيا اليوم