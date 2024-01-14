بعد سنوات من التأجيل وبعيدا عن الأضواء.. رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة تعقد قرانها -صور

الوكيل الإخباري - بعد ما يقرب من 5 سنوات من الخطوبة والتأجيل بسبب جائحة فيروس كورونا، تزوجت رئيسة وزراء نيوزيلندا السابقة جاسيندا أرديرن من شريكها منذ فترة طويلة كلارك غيفورد في حفل خاص يوم السبت.



واحتفظ الزوجان بتفاصيل الحدث عن كثب، لكن يقال إن الحفل أقيم في مزرعة كروم فاخرة بمنطقة خليج هوكس ذات المناظر الخلابة، على بعد 325 كيلومترا من العاصمة النيوزيلندية ويلنغتون.

اضافة اعلان

يعتقد أنه تمت دعوة العائلة والأصدقاء المقربين فقط وعدد قليل من زملاء أرديرن السابقين في البرلمان بمن فيهم خليفة أرديرن ورئيس الوزراء السابق كريس هيبكنز.



قالت أرديرن وقت اتخاذ قرار إلغاء حفل الزفاف: "هذه هي الحياة.. أنا لا أختلف، إذا جاز لي القول، عن آلاف النيوزيلنديين الآخرين".















روسيا اليوم