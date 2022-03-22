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الثلاثاء، 22-03-2022 04:27 م

بعد عطور الكلاب.. الملكة إليزابيث تطلق سائل غسيل الصحون-صورة

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الوكيل الإخباري - أطلقت العائلة البريطانية المالكة "سائل غسيل الصحون" كمنتج جديد يباع في منزل الملكة إليزابيث الثانية في مقاطعة نورفولك.

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وجاء إطلاق سائل غسيل الصحون الجديد الذي صنع باستخدام أجود المكونات النباتية الصديقة للبيئة، بعد الكشف عن حب الملكة إليزابيت الثانية غسل الأطباق في الماضي.

 

وذكرت مجلة "فانيتي فير" الأمريكية أن هذا الصابون الذي يحمل اسم الملكة إليزابيث يأتي ضمن منتجات عديدة أطلقها القصر الملكي مع شركة "نورفولك ناتشورال ليفينغ"، وهي علامة تجارية فاخرة للمنتجات المنزلية. ويبلغ سعر العبوة 14.99 جنيه إسترليني (نحو 20 دولارا).

 

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2020، كشف بول بوريل الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في القصر الملكي أن الملكة إليزابيث البالغة من العمر 95 عاما تحب غسل الصحون، ضمن عادات منزلية أخرى تحب ممارستها، حتى في ظل تواجد كثير من الخدم حولها.

 

ويأتي سائل غسيل الصحون الفاخر بعد شهر واحد من إطلاق الملكة علامتها التجارية الخاصة من منتجات عطور الكلاب المعروضة للبيع في منزلها في ساندرينغهام بنورفولك.

وتلك العطور التي تساعد الكلاب على "التخلص من أي روائح غير مرغوب فيها"، مصنوعة من مزيج من الزيوت العطرية.

 

والملكة إليزابيث تتربع على العرش الملكي منذ عام 1952، في أطول حكم لملك في التاريخ البريطاني.

 




العين الإخبارية 

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