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بعد كارثة الغواصة "تيتان".. تعرف على مصير الشركة التي سيرت الرحلة

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الجمعة، 07-07-2023 09:43 ص

بعد كارثة الغواصة "تيتان".. تعرف على مصير الشركة التي سيرت الرحلة

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة "أوشن غيت" الأمريكية التي تسيّر رحلات استكشاف تحت البحر، تعليق "جميع عملياتها التجارية وأنشطتها الاستكشافية" إثر كارثة الغواصة "تيتان".

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وقالت الشركة عبر موقعها الإلكتروني، أمس الخميس، إنها قررت تعليق "جميع عملياتها التجارية وأنشطتها الاستكشافية".


والشهر الماضي، لقي خمس رجال أعمال مصرعهم كانوا على متن الغواصة السياحية "تيتان" التي غرقت بالمحيط الأطلسي، أثناء رحلة مشاهدة حطام سفينة تيتانيك.


ووقتها، أعلن خفر السواحل الأمريكي وجود مؤشرات على أن الغواصة تعرضت "لانفجار كارثي من الداخل" في أعماق المحيط.


وكان من بين ضحايا الغواصة ستوكتون راش (61 عاما)، الرئيس التنفيذي لشركة أوشن غيت، ورجل الأعمال البريطاني الباكستاني شهزاده داود (48 عاما) وابنه سليمان (19 عاما) ورجل الأعمال البريطاني هاميش هاردينغ (58 عاما).


وكانت السلطات الأمريكية أعلنت أن الغواصة تقل 5 أشخاص عندما فقدت السفينة الأم الاتصال بها صباح 20 يونيو/ حزيران، بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من هبوطها لاستكشاف حطام سفينة “تيتانيك” في المحيط الأطلسي.


وأعلنت لجنة جمعية التكنولوجيا البحرية المعنية بالغواصات المأهولة، في وقت سابق الشهر الماضي، أن الضحايا الخمسة “لم يكن لديهم الوقت الكافي لاستيعاب ما حدث عقب الانفجار الكارثي داخل الغواصة”.

 

القدس العربي

 




 

 


 

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