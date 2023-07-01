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السبت، 01-07-2023 10:57 ص

انتشال حطام الغواصة تيتان بعد الرحلة المأساوية - فيديو

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الوكيل الإخباري - أعيد حطام الغواصة تيتان المفقودة إلى اليابسة بعد أن استحوذ انفجار داخلي قاتل خلال رحلتها إلى بقايا تايتنك على اهتمام العالم الأسبوع الماضي.

تعد عودة الحطام إلى ميناء في سانت جونز بمقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور جزءا رئيسيا من التحقيق في سبب انفجار الغواصة، ما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وهم خمسة أشخاص.

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وصلت قطع ملتوية من الغواصة التي يبلغ طولها 22 قدما إلى الشاطئ عند رصيف خفر السواحل الكندي يوم الأربعاء.


حملت "هوريزون أركتيك"، وهي سفينة كندية، مركبة غاطسة تدار عن بعد، للبحث في قاع المحيط بالقرب من حطام تايتنك عن قطع الغواصة.

 

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