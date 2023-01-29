الأحد 29-01-2023
الوكيل الاخباري

تظاهرات في شوارع نيويورك احتجاجا على مقتل تاير نيكولز

الاحتلال يعتقل سبعة فلسطينيين من القدس

تمكين رجال الأمن من قراءة الوثائق الرقمية عبر تطبيق سند

الأردنيون يحتفلون بعيد ميلاد الملك الـ 61 غداً

تونس: 7 ملايين ناخب يتوجهون لمكاتب الاقتراع لاختيار نصف أعضاء البرلمان

تنظيم الطاقة: ارتفاع قيمة الفواتير بسبب الأحوال الجوية ولم ترفع أسعار الكهرباء

دغلس: مستوطنون يرتكبون 144 اعتداء جنوب نابلس

ما سبب هبوط الذهب عالمياً بآخر أيام التداول؟ خبراء يجيبون

الاحتلال يقرر إغلاق منزل الشهيد خيري علقم بالقدس

قطر: التأمين الصحي شرط للحصول على تأشيرة زيارة اعتبارا من الأربعاء

الأحد، 29-01-2023 10:35 ص

بعد 400 عام... جثة تحافظ على أسنانها في فرنسا - صورة

Doc-P-1033106-638104986882855586


الوكيل الإخباري - كتشف العلماء حيلة غريبة لأرستقراطية فرنسية عثر على جثتها بعد مرور حوالي 400 عام على وفاتها، كانت تستخدم الأسلاك الذهبية لمنع تساقط أسنانها.

وتم العثور على جثة آن دليغري، التي توفيت عام 1619، أثناء التنقيب الأثري في شاتو دي لافال في شمال غرب فرنسا، محنطة في تابوت من الرصاص، هيكلها العظمي وأسنانها بحالة جيدة بشكل ملحوظ.

اضافة اعلان

 

وحدد فريق من علماء الآثار وأطباء الأسنان أن دليغري كانت تعاني من مرض في اللثة أدى إلى تراجع أسنانها.

أظهر مسح الأشعة السينية، أن السلك الذهبي قد استخدم لتماسك وشد العديد من أسنانها دليغري.

كما اكتشف الباحثون أن لديها أيضا سن اصطناعي مصنوع من عاج الفيل وليس من فرس النهر، الذي كان شائعا في ذلك الوقت.

وقال الباحثون إن الأسلاك الذهبية كانت تحتاج إلى شد متكرر على مر السنين، الأمر الذي زاد من زعزعة استقرار الأسنان المجاورة.

وكان هناك ضغط هائل على النساء الأرستقراطيات في وقت كان يُنظر فيه إلى المظهر على أنه مرتبط بالقيمة والمرتبة في المجتمع.

 


 

 

سكاي نيوز 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Voum6

صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها في مطار أنطاليا -فيديو

image (1)

رسوم عن حكايات لافونتين تباع بـ2.7 مليون دولار في نيويورك

image

أكبر الفئران سناً يستعد لدخول 'غينيس'

ه9ه9نه

مقابل 1700 دولار.. عراقي يكشف عن مهنته الأخطر في العالم

18710214361669906229

اسم جديد لإيلون ماسك على تويتر

main_image5d6761732b8c0

برازيلي يُزيف وفاته لمعرفة من يحضر جنازته.. والنتيجة كارثية - صور