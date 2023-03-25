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السبت، 25-03-2023 11:45 ص

بـ30 ألف مصباح..تزيين أهم ميدان في لندن احتفالا بشهر رمضان - صور

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الوكيل الإخباري - شهد عمدة لندن، والسياسي البريطاني من أصل باكستاني، صادق خان، تزيين ميدان بيكاديللي، أحد أهم وجهات السياح وسكان لندن على حد سواء مع قدوم شهر رمضان المبارك. 

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وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، منذ قليل، تعد هذه المرة الأولى في أوروبا كلها التي يضاء فيها ميدان بيكاديللي بهذا الشكل المبهج احتفالا بالشهر المقدس عند المسلمين. 


وشهد عمدة لندن صادق خان على إضاءة ميدان بيكاديلي،‏ أحد أشهر ميادين مدينة لندن في جهة ويست إند في ويستمنستر بـ 30 ألف مصباح مستدام من خلال تبرعات عامة. 

 

وأشرف على هذه التبرعات العامة لتزيين أحد أشهر ميدايين لندن في بريطانيا منظمة أضواء رمضان بالمملكة المتحدة Ramadan Lights UK الغير ربحية. 


وقالت مؤسسة المنظمة، عائشة ديساي:“وأنا طفلة كنت في رحلة إلى وسط لندن لمشاهدة الأضواء الاحتفالية، وقتها كنت أنا و أختي نستلقي في مؤخرة السيارة وننظر إلى الأضواء من خلال فتحة السقف، كانت مشاهد سحرية حقيقة”. 


وتابعت: “كمسلمة فخورة بديني، أردت جعل هذه الأضواء في الشهر المقدس عندنا، رمضان، والحقيقة لقد ساعدتنا الجهات المسؤولة في ذلك، حتى أصبح بإمكاننا حاليا أن نقول رمضان سعيد بأقمار متألقة ونجوم متلألئة ببيكادييلي

 

 


 


 


 


 

 

صدى البلد 

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