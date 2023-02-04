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السبت، 04-02-2023 03:28 م

بكاؤها أغضب الملايين.. شاهد شاب يلقي أموال على الأرض لإهانة عاملة بمحطة وقود في الصين

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الوكيل الإخباري - تسبب مقطع فيديو انتشر خلال الساعات الماضية تسبب في حالة غضب بسبب فعل ارتكبه قائد سيارة فاخرة في محطة لتعبئة الوقود.

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وارتكب رجل يستقل سيارة فاخرة تصرف غريب بعد أن قام بإلقاء الأموال على الأرض عقب الإنتهاء من تعبئة الوقود في موقف مهين لإحدي العاملات بمحطة التعبئة فاضطرت العاملة لجمع الأموال من الأرض وهي تبكي.

كما أظهر مقطع الفيديو المتداول لرجل يلقي بأموال على الأرض، على الرغم من أن مدة عرض الفيديو لم يتجاوز الدقيقة إلا أنها سببت في إثارة ردود أفعال غاضبة بين مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك خلال الساعات القليلة الماضية.


بعد انتشار المقطع ورصد رقم اللوحة قررت جميع محطات الصين حظر هذه السيارة من دخول محطاتهم ومنعها من التزود بالوقود بشكل كامل.

 

 

 

التونسي 

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