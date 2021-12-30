الخميس 30-12-2021
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الخميس، 30-12-2021 10:34 ص

بلجيكا.. ذئب يتجول في الشوارع العامة - فيديو

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الوكيل الإخباري - شُوهد ذئب يهرول في شارع بالقرب من مدينة أنتويرب شمال بلجيكا ، حيث لم تشاهد الذئاب إلا نادراً خلال المائة عام الماضية في تلك البلاد .

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المقطع المصوّر، الذي يبيّن الذئب وهو يركض فوق شارع إسفلتي، نشرته جمعية "أهلاً بالذئب" البلجيكية التي أطلقت على هذا الحيوان اسم "أستريكس".

 

 

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