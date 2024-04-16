بهذه الحيلة.. يبقى البصل طازجاً لأشهر طويلة

الوكيل الإخباري - لأن البصل من أكثر الخضروات الأساسية في كل مطبخ، يكثر البحث عن وصفات وحيل يمكن اعتمادها لضمان حفظه طازجاً لأطول فترة ممكنة.



وقدمت خبيرة نظافة الطعام سارة تايلور من منظمة "High Speed Training" حيلة تعتبرها المفتاح الأساسي لحياة أطول للبصل وهي "حفظه في البيئة المناسبة".

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ونصحت الخبيرة بتجنب وضعه في الثلاجة لأنّ البرد والرطوبة يمكن أن يتسبّبا بفساده سريعاً"، ودعت إلى تخزينه في مكان جاف ومظلم.



ولإطالة مدّة صلاحية البطل طازجاً، اقترحت الخبيرة إزالة البصل من الكيس البلاستيكي بعد شرائه مباشرة، ما يسمح للهواء بالدوران حوله، ويمنع تراكم الرطوبة .



تخزينه بعيداً عن خضروات أخرى

وفي حديثها لصحيفة "ميرور" البريطانية، نصحت بإبعاد البصل عن بعض أنواع الخضار، كالبطاطس.



ولا يُنصح بتخزين البصل في الشمس المباشرة لفترات طويلة، فقد تتسبب أشعتها بتغيرات في درجة الحرارة والرطوبة، مما يؤثر سلباً على جودة البصل، كحدوث تفسخ أو التلف السريع، مع ضرورة المراقبة بانتظام.



بعد التقشير والتقطيع

أما بالنسبة لتخزين البصل المفروم، أوصت بضرورة وضعه في كيس خاص بالفريزر بعد تقطيعه من أجل الحفاظ على طعمه.



كما يمكن تخزين البصل المكعب بأمان في الثلاجة للاستخدام على المدى القصير، أو تجميده لفترات أطول.



موسم تخزين البصل

ورأت أن الخريف هو الوقت المناسب لتخزين البصل حيث تكون الأوراق الخارجية قد جفت وأصبحت قشرة البصل سميكة وجافة.



وأوضحت أن البصل الأبيض يمكن تخزينه لفترة تتراوح من 2 إلى 3 أشهر، بينما البصل الأحمر يمكن تخزينه لفترة تتراوح بين 3 إلى 4 أشهر، والبصل الأصفر يعتبر من أكثر الأنواع التي يمكن تخزينها لفترة طويلة، حيث يمكن الاحتفاظ به لـ6 أشهر.

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