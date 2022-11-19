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السبت، 19-11-2022 09:57 ص

بيع قطعتي أثاث لـ 'ماري أنطوانيت' في مزاد بباريس - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت دار كريستيز للمزادات عن طرح قطعتي أثاث كانت تمتلكهما الملكة الفرنسية ماري أنطوانيت في مزاد يوم 22 نوفمبر/ تشرين الثاني بباريس.

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وتقدر قيمة القطعتين، وهما خزانة ذات أدراج وكرسي يبلغ عمرهما 250 عاما، بما يتراوح بين 800 ألف و1.2 مليون يورو (832 ألف دولار إلى 1.25 مليون دولار) و100 ألف إلى 200 ألف يورو (104 آلاف إلى 208 آلاف دولار) على التوالي.

 

وقال سيمون دي مونيكولت نائب رئيس دار كريستيز للمزادات في فرنسا "لطالما كانت القطعتان تتمتعان بأهمية وظلتا كذلك على مدار قرون، ولذلك حتى بدون أخذ بُعدهما الملكي في الاعتبار، فإنهما موضع إعجاب وتقدير".


وصُنعت خزانة الأدراج بتصميمات مستوحاة من الصين وأضيفت لها أجزاء معدنية نادرة من أجل ماري أنطوانيت قبل أن تصبح ملكة عام 1770، عندما وصلت لأول مرة إلى فرنسا وكانت تبلغ من العمر 15 عاما.

 

وأوضح دي مونيكولت " كانت على وشك الزواج ممن أصبح بعد ذلك بفترة قصيرة الملك لويس السادس عشر".


وكان الكرسي هو آخر قطعة تطلبها الملكة آنذاك، قبل الإطاحة بها أثناء الثورة الفرنسية وإعدامها فيما بعد وهي في سن 37 عاما.

 


 

 

العين الإخبارية 

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