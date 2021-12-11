تايوان...عضة فأر تنقل كورونا لموظفة

الوكيل الإخباري - تجري تايوان تحقيقاً حول تفش محتمل جديد لفيروس كورونا، بعدما تم تأكيد إصابة موظفة في معمل يخضع لحراسة مشددة، بفيروس كورونا. وكانت موظفة المعمل قد تعرضت لعضة فأر مصاب بفيروس كورونا، لتكون أول حالة إصابة محلية تسجلها البلاد، منذ أكثر من شهر.



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وقالت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، إن الاختبارات أكدت إصابة موظفة المعمل، وهي في العشرينات من عمرها، بالفيروس، هذا الأسبوع، بعد أن تعرضت للفيروس، خلال عملها في «أكاديميا سينيكا» وهو معهد بحثي كبير في تايوان، في منتصف نوفمبر الماضي، طبقاً لما ذكره وزير الصحة، تشين شيه تشونج. كما أكد خبير بارز في علم الفيروسات تقارير إعلامية بأنها تعرضت في المعمل لعضة من فأر مصاب بفيروس كورونا، لكنه ذكر أنه يجب إجراء المزيد من التحقيقات لتأكيد ما إذا كانت عضة الفأر هي مصدر انتقال الفيروس.





المصدر - البيان

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