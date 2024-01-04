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الخميس، 04-01-2024 12:08 م

شاهد مشاجرة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة لسبب غريب

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الوكيل الإخباري - اندلعت مشاجرة جماعية في الهند بين الموظفين في أحد المطاعم والزبائن الذين اشتكوا من البرياني غير المطبوخ جيدا . 

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وتظهر لقطات مروعة من خارج المطعم النوادل وهم يضربون بمقابض المماسح، بينما يرد رواد المطعم بإلقاء الكراسي على الموظفين.

وفي التفاصيل، كانت الأسرة تتناول الطعام في فندق ، عندما اشتكوا للموظفين بشأن جودة البرياني الذي يتم تقديمه لهم.

واكتشفوا أن الطعام قد تم إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم عندما طلبوا استبداله .


واندلع جدال قبل أن يبدأوا في قتال بعضهم البعض.

ويزعم النوادل أن العملاء ألقوا الكراسي عليهم، بينما تم تصويرهم وهم يخرجون من المطعم بالعصي ويضربون الناس.

 



لبنان 24

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