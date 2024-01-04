شاهد مشاجرة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة لسبب غريب

الوكيل الإخباري - اندلعت مشاجرة جماعية في الهند بين الموظفين في أحد المطاعم والزبائن الذين اشتكوا من البرياني غير المطبوخ جيدا .
وتظهر لقطات مروعة من خارج المطعم النوادل وهم يضربون بمقابض المماسح، بينما يرد رواد المطعم بإلقاء الكراسي على الموظفين.
وفي التفاصيل، كانت الأسرة تتناول الطعام في فندق ، عندما اشتكوا للموظفين بشأن جودة البرياني الذي يتم تقديمه لهم.
واكتشفوا أن الطعام قد تم إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم عندما طلبوا استبداله .
واندلع جدال قبل أن يبدأوا في قتال بعضهم البعض.
ويزعم النوادل أن العملاء ألقوا الكراسي عليهم، بينما تم تصويرهم وهم يخرجون من المطعم بالعصي ويضربون الناس.
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة