شاهد مشاجرة جماعية في الهند بين موظفي أحد المطاعم وأسرة لسبب غريب

الوكيل الإخباري - اندلعت مشاجرة جماعية في الهند بين الموظفين في أحد المطاعم والزبائن الذين اشتكوا من البرياني غير المطبوخ جيدا .



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وتظهر لقطات مروعة من خارج المطعم النوادل وهم يضربون بمقابض المماسح، بينما يرد رواد المطعم بإلقاء الكراسي على الموظفين.



وفي التفاصيل، كانت الأسرة تتناول الطعام في فندق ، عندما اشتكوا للموظفين بشأن جودة البرياني الذي يتم تقديمه لهم.



واكتشفوا أن الطعام قد تم إعادة تسخينه للتو وإعادته إليهم عندما طلبوا استبداله .



واندلع جدال قبل أن يبدأوا في قتال بعضهم البعض.



ويزعم النوادل أن العملاء ألقوا الكراسي عليهم، بينما تم تصويرهم وهم يخرجون من المطعم بالعصي ويضربون الناس.









لبنان 24