الإثنين 15-04-2024
الوكيل الاخباري
 

بلدية اربد تنذر 328 منشأة وتخالف 106 خلال رمضان والعيد

صحة غزة: 7 مجازر في القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية

استشهاد فلسطيني وإصابة 3 في قصف إسرائيلي بالنصيرات

النقل البري توضح حول آخر موعد لاستلام دعم بدل المحروقات

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد "الأقصى"

استطلاع: انخفاض قياسي لتأييد الأمريكيين موقف بايدن من حرب غزة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في ديرعلا غداً

صورة - استشهاد حفيدة إسماعيل هنية متأثرة بجراحها

بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن .. الاحتلال يعتقل فتاة بنابلس

إصابة 4 جنود إسرائيليين بلغم قرب الحدود مع لبنان

الإثنين، 15-04-2024 11:10 ص

تحت رماد بركان.. قاعة طعام سوداء ورسومات عمرها 2000 عام في ايطاليا

55555454


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الإيطالية، يوم الخميس، أنها اكتشفت قاعة طعام ذات جدران سوداء عليها رسوم تعود إلى 2000 عام مستوحاة من حرب طروادة في أثناء التنقيب في مدينة بومبي الرومانية.

اضافة اعلان

 

وقال متنزه بومبي الأثري إن مساحة الغرفة البالغة نحو 15 مترا طولا و6 أمتار عرضا ونوعية الجداريات والفسيفساء التي تعود لعهد الإمبراطور أغسطس والشخصيات المختارة تشير جميعها إلى أن القاعة كانت تستخدم في الولائم.

من جانبه، قال غابريل زوكتريجل رئيس المتنزه إن "الجدران طليت باللون الأسود لمنع ظهور الدخان الناتج عن مصابيح الزيت على الجدران".


كما تصور إحدى اللوحات الجدارية باريس وهيلين، اللذين تسببت علاقتهما العاطفية في اندلاع حرب طروادة، وفقا للروايات التقليدية.

وغمر الرماد البركاني بومبي والمناطق الريفية المحيطة بها عندما انفجر جبل فيزوف عام 79 ميلادية ما أسفر عن مقتل آلاف الرومان الذين لم تكن لديهم أدنى فكرة عن أنهم يعيشون تحت أحد أكبر البراكين في أوروبا.


وشهد الموقع حالة من النشاط الأثري بهدف وقف سنوات من الاضمحلال والإهمال، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير لمشروع ممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 105 ملايين يورو (112 مليون دولار).

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
anger_7102015_003

هذا الحل لا يخطر على بال أحد.. سيخلصك من الغضب في ثوان!

52525

وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر يناهز 62 عاما

686686-1903327389

مظهره شاحب ونحيل.. شاهد اكتشاف نوع جديد من النمل في أستراليا

5555

إذا كنت تحلم بدخل مرتفع بعد 5 سنوات من التخرج.. عليك اختيار هذا التخصص!

بعد-أن-أمضى-ليلة-في-ثلاجة-الموتى..-رجل-يعود-للحياة

جريمة تهزّ أمريكا.. شحنت أيدي ورؤوس وأقدام بشرية لبيعها!

791951-1545195135 (1)

فرضية جديدة وغريبة.. هكذا غرقت التيتانيك

أخبار متعلقة
Doc-P-1184236-638480891611808055

ظاهرة نادرة..شاهد بركان جبل إتنا في إيطاليا يطلق حلقات دخان في السماء

66079d8b4c59b7600a642ab5

مخاوف في إيطاليا من إنهيار 'برج مائل'