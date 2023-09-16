تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

الوكيل الاخباري- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات الأخيرة قبل وقوع العاصفة دانيال والتي أطاحت بمدينة درنة الليبية.



ويظهر في الفيديو المتداول، عربة تابعة للجيش الليبي تطالب سكان مدينة درنة بالإخلاء الفوري قبل وقوع إعصار.

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ومع ذلك، تجاهل العديد من السكان هذه التحذيرات واعتقدوا أن الأمر مجرد رياح عابرة، وهذا الفيديو يسلط الضوء على أهمية التعامل الجاد مع تحذيرات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الأرواح في مثل هذه الحالات.



التحذيرات السابقة للإعصار



قبل وقوع الإعصار في درنة، تم إصدار تحذيرات من قبل الجهات الرسمية للسكان بضرورة الإخلاء الفوري والتحرك إلى مناطق آمنة.



تشير هذه التحذيرات إلى خطورة الوضع وتحذر من الأضرار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها السكان في حالة عدم الامتثال لتلك التعليمات.

صدى البلد