السبت 16-09-2023
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تعداد سكاني "شامل" في مخيمي الأزرق والزعتري

فريق بحثي: الكرك مركز حضارة مدين

افتتاح المتنزه البيئي في غابات زبود

جلسة حوارية بالكرك حول مشروع المرأة والتكنولوجيا

توضيح حول عطلة لـ 3 أيام متتالية بالاردن نهاية الشهر الجاري ؟

مركز ايداع الأوراق المالية يطور قاعة خدمة المستثمرين

السفير الليبي يعبر عن تقديره لوقوف الأردن إلى جانب بلاده

نفوق 23 رأسا من الاغنام بسبب الكلاب الضالة

تعميم صادر عن وزارة التربية والتعليم

السبت، 16-09-2023 05:57 م

تحذيرات تجاهلها السكان .. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل غرق درنة الليبية

207


الوكيل الاخباري- انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر اللحظات الأخيرة قبل وقوع العاصفة دانيال والتي أطاحت بمدينة درنة الليبية.

ويظهر في الفيديو المتداول، عربة تابعة للجيش الليبي تطالب سكان مدينة درنة بالإخلاء الفوري قبل وقوع إعصار.

اضافة اعلان

 

ومع ذلك، تجاهل العديد من السكان هذه التحذيرات واعتقدوا أن الأمر مجرد رياح عابرة، وهذا الفيديو يسلط الضوء على أهمية التعامل الجاد مع تحذيرات الطوارئ واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الأرواح في مثل هذه الحالات.

التحذيرات السابقة للإعصار


قبل وقوع الإعصار في درنة، تم إصدار تحذيرات من قبل الجهات الرسمية للسكان بضرورة الإخلاء الفوري والتحرك إلى مناطق آمنة. 

تشير هذه التحذيرات إلى خطورة الوضع وتحذر من الأضرار المحتملة التي يمكن أن يتعرض لها السكان في حالة عدم الامتثال لتلك التعليمات.

 

 

صدى البلد

 




 

 


 

إقرأ ايضا
russia1

فيديو.. حادث سير مروع وسط موسكو

150806014544_nusic_operating_room_640x360_thinkstock

رجل استرالي يُقاضي مستشفى... ويُطالب بتعويض كبير ما القصّة؟

1070018137_0_160_3072_1888_1920x0_80_0_0_0b2099ae700ccf415e97e187e6bc50b0

رغم الدمار الهائل... كيف تحافظ الأعاصير على توازن طاقة الأرض؟

8bcef762-019e-47c3-b86a-a434640acc0d

مصر تنبه لتصرفات تجذب اسماك القرش ... انتبهوا من هذه الالوان!

Local-13-09-2023-167

قضى سنوات في جمع الذهب وفقد كلّ شيء بلحظة في روسيا

tim-bish-171738-unsplash

حقائق مثيرة عن التثاؤب لم تعرفها من قبل!

أخبار متعلقة
khaligyoun81230

مشاهد تحبس الأنفاس.. ناجي مصري يروي تفاصيل مرعبة عن دانيال