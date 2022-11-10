الخميس 10-11-2022
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الخميس، 10-11-2022 11:36 ص

تحرق عائلة بأكملها ثم تلتقط صوراً تذكارية لما فعلت في أستراليا - صور

حريق ٢


الوكيل الإخباري - قامت امرأة أسترالية بإحراق عائلة بأكملها أثناء نومهم في منزلهم، قبل أن تصور لقطات من الحريق لمشاركتها مع الأصدقاء.

اعترفت جيني هايز بتهمة الحرق العمد والتسبب بوفاة آبي فورست “19 عاماً” وإندا سوهال ”28 عاماً” وابنتهما الصغيرة إيفي.

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وبحسب تقرير الشرطة، لم يتمكن أفراد العائلة من الهروب من الباب الأمامي بسبب الحريق، وكانت النافذة الوحيدة التي يمكن الوصول إليها مقفلة بسلسلة.

 

وقالت إحدى الجارات التي حاولت إنقاذ الأسرة في وقت لاحق للشرطة، إنها شاهدت السيد سوهال وهو يبكي طلباً للمساعدة من النافذة قبل أن يختفي صوته.

وقد تم العثور على بقايا الطفلة إيفي المتفحمة في وقت لاحق داخل سريرها، مع جثة والدتها إلى جانبها. وبحسب التقارير، فقد عرضت هايز على صديقاتها صورتين التقطتهما أثناء قيامها بحريق المنزل.

 


 

 



 

 

 

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