تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول برد شديد في السعودية - فيديو

الوكيل الإخباري - تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول زخات برد شديدة في منطقة الجوف السعودية .
ووثق الفيديو إحدى السيارات التي تسير وسط زخات البرد، ما أدى إلى تحطم زجاج نافذتها، حيث قال قائد المركبة “يا ساتر.. لا إله إلا الله.. تكسر”.
وشهدت منطقة الجوف هطول أمطار غزيرة شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.
شاهد.. تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول برد شديد في منطقة #الجوف#السعودية pic.twitter.com/Q8MtphaqPf— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) April 11, 2023
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة