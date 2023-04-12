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الأربعاء، 12-04-2023 09:24 ص

تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول برد شديد في السعودية - فيديو

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الوكيل الإخباري - تحطم زجاج نافذة سيارة لحظة هطول زخات برد شديدة في منطقة الجوف السعودية .

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ووثق الفيديو إحدى السيارات التي تسير وسط زخات البرد، ما أدى إلى تحطم زجاج نافذتها، حيث قال قائد المركبة “يا ساتر.. لا إله إلا الله.. تكسر”.

 

وشهدت منطقة الجوف هطول أمطار غزيرة شملت مدينة سكاكا ومحافظات القريات ودومة الجندل وطبرجل والمراكز التابعة، مصحوبة بزخات من البرد.

 

 


صدى 

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