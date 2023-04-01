أفضل طريقة لتنظيف مساحات زجاج السيارة

الوكيل الإخباري - أوصت الهيئة الألمانية للفحص الفني بتنظيف مساحات زجاج السيارة مع حلول فصل الربيع، لتجنب تدهور الرؤية بسبب التلطيخ بفعل مطاط المساحات.



وأكدت الهيئة ضرورة الحذر عند تنظيف المساحات لأن المطاط حساس، موضحة أنه يفك أذرع المساحات لتنظيفها بإسفنجة ناعمة وماء مع القليل من منظف الأواني أو شامبو السيارات.



وحذر الخبراء الألمان من استخدام المذيبات أو البنزين لتنظيفها لأنها قد تلحق ضرراً بطبقة الغرافيت الرقيقة على مطاط المساحات، والمطاط نفسه.



وإذا ظلت مساحات الزجاج تلطخ الزجاج حتى بعد تنظيفها، فهذا يعني أن موعد استبدالها قد حان.

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