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الثلاثاء، 07-09-2021 10:08 ص

تركيا تشهد حفل زفاف نادر - فيديو

عرس


الوكيل الإخباري - شهدت تركيا مؤخرا، حفل زفاف غريب من نوعه ونادر الحدوث، حيث تزوج أخوان توأم في نفس اليوم من أختين توأم.

وحسبما ذكر موقع صحيفة "زمان" التركية، فإن حفل الزفاف "الغريب"، تم في ولاية أديامان.

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وأشار الموقع إلى أن العريسان هما التوأم أبوزر وجفاري كوبارال، وتزوجا من التوأم نورغول ونورسل تيبي.


وحضر حفل الزفاف، محافظ وعمدة أديامان، والذي قال إن هذه هي المرة الأولى التي يحضر فيها مثل هذا الحفل الجميل.


ونقلت "زمان" عن جفاري كوبارال والد الشابان التوأم، قوله: "التقينا من خلال الأسرة والمعارف. وجدنا لتوأمنا توأمين، إنه القدر".

 

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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