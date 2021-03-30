الثلاثاء 30-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الخصاونة يرعى إطلاق صندوق رأس المال والاستثمار الأردني

ضبط 72 مخالفا للحجر المنزلي

الكويت.. مجلس الأمة يوافق على تأجيل سداد أقساط القروض

تنويه هام من وزارة الصحة لمن اصيب بكورونا بعد تلقي الجرعة الاولى من المطعوم

الدفاع المدني يخمد حريق كرفانين داخل مخيم الازرق

نقابة المحروقات : نطالب بتثبيت الأسعار والسماح للمحطات بالعمل بعد الحظر

برنامج الوكيل يُعيد البهجة للمستمعين بحلقة اليوم رغم ضغوط كورونا

تعليق العمل بمحكمتي وادي السير والسلط الشرعيتين

آلية تأجيل أقساط القروض الأسبوع المقبل

وفيات الثلاثاء 30/3/2021

الثلاثاء، 30-03-2021 11:12 ص

تركيا: موجة تعاطف مع قطة حملت مولودها المصاب إلى المستشفى طلبا للمساعدة

mother-cat-carries-her-baby-kitten-her-mouth.961bf729


الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل عاطفي مع ردة فعل قطة أم تجاه مولودها المريض.

وحملت القطة مولودها المريض بأسنانها إلى مستشفى في مقاطعة كاراباغلار،  أملا في العثور على من يمدد المساعدة لها.

ورصد مقطع فيديو، مرتادي المستشفى وهم يطلبون من بعضهم البعض أن يفسحوا الطريق أمام القطة الأم.

وقام أطباء وممرضون في المستشفى بفحص القط الصغير فوجدوا أنه يعاني عدوى في العين، حيث بادرت طبيبة بيطرية إلى مساعدته عن طريق قطرات العين، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اضافة اعلان
 

وفي غضون ذلك، تم تقديم الطعام والماء للقطة التي جاءت إلى المستشفى بحثا عن علاج لمولودها المريض.

وقالت إحدى موظفات المستشفى، إن القطة جاءت في الصباح تزامنا مع بدء العمل، وظلت تموء لوقت طويل، حتى تسترعي انتباه الحاضرين.

 


 

المصدر: روسيااليوم

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
فيل

فيل يهاجم موظفا في سيرك مدينة قازان الروسية للمرة الثانية

Baikal-lake-visit

3 دقائق و175 مترا.. تسجيل رقم قياسي لفرنسي في السباحة تحت الجليد

dog-pet

خدمة خاصة بنقل الحيوانات الأليفة في مصر - صور

اليوتيوب

القبض على عضو بالمافيا الإيطالية بعد نشره فيديو طبخ على يوتيوب

01_cardoor_Here’s-How-to-Unlock-Your-Car-in-30-Seconds-Without-Your-Keys_636351152_Morakot-Kawinchan_FT

لهذه الأسباب يجب الكف عن إغلاق أبواب السيارة بقوة

حجررر

شقيقان يعثران على حجر نادر أغلى بـ500 مرة من الذهب في أستراليا

أخبار متعلقة
ExoPKxzUYAEXyv5

طفل بريطاني يعثر على أحفورة عمرها 488 مليون عام

١-329-730x438

الأمير هاري يحصل على وظيفة جديدة في شركة أمريكية

2018_9_19_15_50_18_872

طرق بسيطة للبقاء مستيقظا عند قيادة السيارة

sddefault

كيف ظهرت صور السيلفي وما خطورتها

179971

نصائح هامة للوقاية من العواصف الرملية والغبار

EwDoDmKXAAIECXD

بحيرة تركية قد تحمل أدلة على وجود حياة على المريخ