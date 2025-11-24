ترند لبنان.. صفارة عالقة داخل معدة طفل تصدر أصواتاً غريبة - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو لفتى من بلدة سحمر في البقاع الغربي تداولاً واسعاً بعد ابتلاعه صفارة صغيرة، ما جعل معدته تصدر أصواتاً مضحكة مع كل حركة أو حديث له.

وأظهر الفيديو الفتى داخل المستشفى بينما كان الأطباء يراقبون الأصوات الغريبة، قبل أن يتمكن فريق طبي من إجراء عملية دقيقة لاستخراج الصفارة بنجاح وبدون مضاعفات.



وأكدت تقارير لبنانية أن حالة الفتى مستقرة ولا توجد مشاكل صحية بعد إزالة الجسم الغريب من معدته

