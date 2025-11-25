الثلاثاء 2025-11-25 07:27 م
 

جثة مملحة لشاب مقتول تثير الذعر في تركيا (فيديو)

بلا
مكان إلقاء الجثة في مرسين
 
الثلاثاء، 25-11-2025 01:02 م

الوكيل الإخباري-   عُثر يوم الاثنين في محافظة مرسين جنوبي تركيا على جثة شاب قُتل طعنًا، وذلك داخل أريكة قديمة تركت بين أنقاض مبنى في منطقة برية، في جريمة غامضة أثارت صدمة واسعة.

وبحسب المعلومات، فقد اكتشف رجل كان يعاين الأريكة وجود سجادة ملفوفة بداخلها، ليجد الجثة مخفية ومحاطة بالملح قبل لفها بالسجادة وتثبيتها بحبل.


وتبيّن أن الجثة تعود لشاب يبلغ 35 عامًا ومن ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ يده اليمنى مبتورة من الكوع، دون الكشف عن هويته الكاملة حتى الآن.


وحضرت الشرطة وخبراء الطب الشرعي إلى الموقع، وبدأت التحقيقات وتحليل الأدلة لمعرفة توقيت الجريمة ودوافعها، بما في ذلك سبب وضع الملح على الجثة، والذي يُرجح أنه كان بهدف إبطاء التحلل.

 

وقد أظهرت مشاهد مصوّرة لحظة استخراج الجثة ونقلها من المكان.


وتواصل السلطات جهودها لكشف ملابسات هذه الجريمة المروّعة التي أثارت خوفًا كبيرًا بعد تداول تفاصيلها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 

