أغنية إيطالية موجهة للأطفال عن توت عنخ آمون تجتاح الإنترنت وتتصدر الترند - فيديو

الوكيل الإخباري- أثارت أغنية إيطالية للأطفال عن الملك المصري توت عنخ آمون ضجة واسعة على مواقع التواصل، وأعادت تسليط الضوء على مجد الفراعنة والحضارة المصرية القديمة.

وأُطلقت الأغنية بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير، وظهر في فيديو كليب كرتوني حياة الملك الطفل الذي اعتلى العرش قبل سن العاشرة، مع تسليط الضوء على رحلته من اعتلائه العرش، صراعاته السياسية، وسياساته التاريخية، حتى وفاته الغامضة في سن الثامنة عشرة



و اكتُشفت مقبرته في وادي الملوك في عشرينيات القرن العشرين على يد عالم الآثار هوارد كارتر، حيث عُثر على كنوز هائلة جعلت اسمه رمزاً خالداً للحضارة المصرية القديمة.