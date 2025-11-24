الإثنين 2025-11-24 04:25 م
 

أصغر أم في التاريخ.. لغز الطفلة البيروفية التي أنجبت في الخامسة - صور

قل
تعبيرية
 
الإثنين، 24-11-2025 11:50 ص

الوكيل الإخباري-   لا تزال قضية الطفلة البيروفية لينا مدينا، التي أصبحت أصغر أم موثّقة في التاريخ بعد إنجابها في الخامسة من عمرها عام 1939، تثير اهتمام الصحافة والمجتمع الطبي العالمي.

بدأت الحكاية عندما لاحظ سكان قريتها في جبال الأنديز انتفاخاً غير طبيعي في بطنها، فتم نقلها إلى مستشفى بيسكو، حيث تبين أنها حامل في شهرها السابع. وأجريت لها عملية قيصرية في 14 مايو 1939، وولدت طفلاً بصحة جيدة اسمه "جيراردو" وزن 2.7 كيلوغرام، والذي اكتشف لاحقاً أنه ابنها وليس شقيقها كما كان يعتقد.

أظهرت السجلات الطبية أن لينا كانت تعاني بلوغاً مبكراً شديداً، مع أول دورة شهرية في عمر ثمانية أشهر، ونمو جنسي مكتمل قبل الخامسة.

أدى حملها إلى فتح تحقيق رسمي بشأن احتمال تعرضها لاعتداء جنسي، لكن التحقيق لم يفضِ إلى تحديد الجاني، ولم تكشف لينا طوال حياتها عن أي تفاصيل.

حظيت قضيتها باهتمام إعلامي وتجاري، بما في ذلك عروض مالية لإنتاج فيلم أو استخدام القصة في دعاية، لكن الحكومة البيروفية تدخلت لحمايتها وحماية طفلها من الاستغلال.

كبرت لينا وعملت سكرتيرة في المستشفى نفسه، أنجبت طفلاً ثانياً، وتنقلت بين بيرو والمكسيك، بينما استمرت قصتها في إثارة الدهشة والجدل حتى اليوم، ويُعتقد أنها قد تكون في الثانية والتسعين من عمرها، مع استمرار الغموض حول تفاصيل حياتها.

اضافة اعلان

 

Image1_11202524114530525607450.jpg

 

Image1_11202524114647751334143.jpg

 

 24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

مبنى مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا.

أخبار محلية انطلاق فعالية حملة "حكيمي" في مستشفى الملكة رانيا العبدالله في لواء البترا

الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

أخبار محلية الملكة رانيا تشارك في عشاء خيري أقيم بمتحف الفن الإسلامي في الدوحة

ز

فيديو منوع متداول: قلم "الاختيار من متعدد" مخصص للطلاب غير المستعدين أثناء الامتحانات

لفا

فيديو منوع متداول: متسلق جبال يلتقط صورة لظله وكأنه يطفو وسط ضباب الجبل

لال

فيديو منوع مشكلة طريفة يواجهها البعض .. رجل يكتشف بالصدفة طريقة تشغيل صنبور المياه في إحدى دورات مياه أفخم المطاعم

رئيس اللجنة المالية النيابية نمر السليحات.

شؤون برلمانية السليحات رئيسا للجنة المالية النيابية

لال

فيديو منوع قفاز لإعادة تدريب عضلات المصابين بالسكتة الدماغية

لال

فيديو منوع بطريقة غير مألوفة… رجل يبتكر طريقًا بجانب منزله



 
 





الأكثر مشاهدة