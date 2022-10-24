تستيقظ امرأة من القيلولة لتجد ثعبانا يبلغ طوله ثلاثة أقدام في انجلترا - صورة

الوكيل الإخباري - أصيبت امرأة بصدمة حياتها عندما استيقظت من غفوة لتجد ثعبانًا يبلغ طوله ثلاثة أقدام ينزلق إلى غرفة نومها من خلال النافذة، وحاول الزاحف الغريب أن يتحرك بينما كانت المرأة نائمة بمنزلها في انجلترا .

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واندفعت المرأة المذهولة من غرفة النوم، وأغلقت على الفور الباب خلف الأفعى المرعبة التي لف نفسه حول نافذتها، وبعد أن ركضت، اتصلت بـ RSPCA، وهي الجمعية الملكية لمنع القسوة على الحيوانات، الذين كانوا في متناول اليد للتعامل مع المخلوق الذي كان يدق رأسه في غرفة النوم.

تم إرسال إنولا إفينس، من قبل الجمعية، الذي كانت قد بدأت فقط في إنقاذ الحيوانات قبل شهر واحد، لإزالة الثعبان.





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