تسجيلات صوتية تكشف تهديدات قاتل الطالبة نيرة أشرف لوالدها - فيديو

الوكيل الإخباري - كشف خالد عبد الرحمن، محامي أسرة طالبة المنصورة المغدورة نيرة أشرف، عن تسجيلات صوتية للقاتل محمد عادل أرسلها لوالد المجني عليها، تتضمن تهديدات له وابنته سبقت الجريمة.



كما أوضحت التسجيلات نية القاتل الانتقام من الفتاة التي أحبها ولكنها رفضت مبادلته مشاعره، فلاحقها وطاردها، ما دفع والدها لتقديم شكوى ضده في مركز شرطة أول المحلة.

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وقال القاتل متهكما ومتوعدا والد الضحية "انت فين يلا.. قولي مكانك فين يلا.. وأنا أجيلك".



وهدد القاتل في الرسائل بوضوح الفتاة وأسرتها، حيث قال محمد عادل بلهجة واضحة والدها بدفع الثمن غاليا، قائلا "اللي عملته بنتك مش هيتنسي ليوم الدين وبيني وبينها الأيام".



وأرسل القاتل رسالة نصية للضحية قبل ثلاثة أشهر على هاتفها الجوال يهددها فيها بالذبح، وأنه لن يترك في جسدها جزءا سليما.



وكشف المحامي عن هذه التهديدات رغم صدور حكم من محكمة جنايات المنصورة بإحالة أوراق محمد عادل إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بإعدامه.

روسيا اليوم