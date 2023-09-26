تصادم مجرتين تبعدان 465 مليون سنة ضوئية - صورة

الوكيل الإخباري - تمكن تلسكوب هابل الفضائي من التقاط "جسر" خافت من الغاز يربط بين مجرتين متصادمتين على بعد 465 مليون سنة ضوئية من الأرض.

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وتظهر الصورة نظام Arp 107 والذي يتضمن زوجا من المجرات في طور الاندماج. ويرتبط الثنائي المجري بتيار ضعيف من الغبار والغاز.

والتقط هابل، وهو مهمة مشتركة بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الأوروبية، هذا المنظر الجديد لـ Arp 107 باستخدام الكاميرا المتقدمة للاستطلاعات.



وتتميز المجرة الأكبر، الملتقطة على يسار الصورة، بذراع حلزونية كبيرة بها غاز لامع وغبار مرئي حول قلبها. ويُعرف هذا العالم الكوني باسم مجرة زايفرت، وهو موطن لنواة مجرة نشطة.

Our ESA/Hubble Picture of the Week features Arp 107, a pair of colliding galaxies located 465 million light-years from Earth 🧵👇 pic.twitter.com/kKU0r3YYcm September 18, 2023

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