الإثنين 18-01-2021
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الإثنين، 18-01-2021 03:46 م

تطوير تجربة فريدة لتنظيف الاسنان بالذكاء الاصطناعي

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الوكيل الإخباري _ طرحت شركة عالمية في مجال التكنولوجيا الصحية، فرشاة أسنان جديدة تدعى "سونيكيربرستيج 9900" مع تقنية سينسيل كيو، حيث تستخدم الذكاء الاصطناعي لمراقبة صحة الفم وحماية الأسنان بشكل أفضل من التسوس.

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واشارت الشركة الى ان الفرشاة تعمل بتقنية الـ”سينسيل كيو” التي تستشعر أثناء تنظيف الأسنان واللثة وتتكيف معهما وتعتني بها ، مما يوفر تجربة تنظيف فريدة ومخصصة. وتشعر التقنية بمدى الضغط على الأسنان وتضبط شدة الاهتزازات لتناسبها.


كما تستخدم مستشعرات لاكتشاف الضغط الذي تمارسه وحركات التنظيف التي تستخدمها والتغطية التي تحققها ، وتراقب المستشعرات أيضًا مدة استخدام الفرشاة وعدد مرات تنظيفها.

 

وقد اكدت الشركة أن رأس الفرشاة يحتوي على مجموعة جديدة من الشعيرات الزاوية التي تزيل طبقة البلاك 20 مرة أكثر من النماذج الحالية مع توفير مرونة للتعويض عن أي ضغط زائد. إلى جانب إزالة البقع والعناية باللثة.


كما يمكن للأطراف المثلثة إزالة ما يصل إلى 100% من البقع في أقل من يومين.

 

المصدر : الامارات نيوز 

 




 

 


 

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