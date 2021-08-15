تعرف على أقدم 5 ماركات سيارات في العالم

الوكيل الإخباري - يعود تاريخ السيارات إلى أكثر من 100عاما، وهناك العديد من الماركات التجارية في هذا القطاع بعضها يعد الأقدم في تاريخ السيارات ، ومنها علامة "بيجو" التي تم انشأها عام 1803 من قبل جان بيير وجان فريديريك بيجو .



واتجه صناع هذه الماركة في البداية لصناعة الدراجات في عام 1830، ثم اتجهوا لصناعة السيارات في عام 1882، وكانت السيارة حينها بثلاث عجلات وتعمل بالبخار.



وفي عام 1894 اتجهت العلامة التجارية فوكسهول لإنتاج محركات البنزين، كما انتجت أول سيارة لها في عام 1903 باسم 6HP، وكانت عبارة عن آلة ذات أسطوانة واحدة تحتوي على ترسين أماميين فقط ولا يوجد ترس خلفي.



أما الماركة الأخرى فهي "فورد" التي تأسست بفضل هنري فورد في عام 1886، وفي عام 1903 أسس فورد شركته بشكل رسمي، وفي عام 1889 اتجهت شركة "فيات" لصناعة السيارات في إيطاليا.



وفي عام 1906 أسس هنري رويس الماركة رولز رويس، و حققت نجاحًا مع إنتاجها سيلفر غوست، التي حصلت على جائزة أفضل سيارة في العالم بعد تحطيمها العديد من الأرقام القياسية.

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المصدر - الشبكة العربية للأنباء





