الأحد 08-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الملكية لحماية البيئة والسياحة: 708 مخالفة بيئية خلال عطلة العيد

أسعار الذهب محليا

تعرّف على عقوبة تشويه أحد أعمدة جرش الأثرية

إعلان أسماء المقبولين للحج الأسبوع القادم

نقيب المطاعم يعلق على ارتفاع أسعار الدواجن وتوافرها

الأردن استورد قرابة 300 ألف برميل نفط عراقي في نيسان الماضي

نقابة تجار المواد الغذائية تطالب بفتح تحقيق حول نقص الدجاج بالأسواق

بنوك كويتية تعتزم طلب تخفيف نسب السيولة من المركزي

أوبك التي تلعب السعودية دورا قياديا فيها لن تساعد الغرب بزيادة إنتاج النفط

إيلون ماسك: معايير عمل تويتر ستصبح أفضل لاحقا

الأحد، 08-05-2022 10:40 ص

'توفوا بسببك'.. سر رسالة وجدت قرب حريق شقة القاهرة!

549899321651971706


الوكيل الاخباري - قرب موقع الحريق المأساوي الذي أودى بحياة لاعب النادي الأهلي وابنه وابنته، فوجئ سكان المنطقة بملصقات ورقية على كافة السيارات المصطفة بجانبه تحمل عبارة واحدة وهي" لقد توفيت عائلة بسببك".

اضافة اعلان


فقد تبين أن عدداً من شباب وسكان المنطقة قاموا بإلصاق هذه الأوراق على كافة السيارات التي تصطف في الشارع المجاور للعقار بعدما تبين أن وجودها أعاق دخول سيارات الإطفاء بالسرعة المطلوبة للسيطرة على الحريق.


وجودها أعاق جهود الإنقاذ
وطالب السكان أصحاب هذه السيارات بالابتعاد عن صفها في تلك المنطقة تجنباً لحدوث كارثة أخرى قد تودي بحياة آخرين.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في شقة بمنطقة الواحة بالحي العاشر بمدينة نصر شرق القاهرة أول أمس الجمعة.

وأفادت المعلومات حينها بسقوط شخص وهو السباح خالد كمال زكي، لاعب كرة الماء السابق في النادي الأهلي ويبلغ من العمر 34 عاما، وابنه مراد البالغ من العمر 4 سنوات بعدما حاولا الفرار من النيران بالقفر من العقار فاختل توازنهما.

وبعد أن تمكنت القوات من إخماد النيران عثر على جثة طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات مختنقة نتيجة الدخان الكثيف، وتبين أنها ابنة صاحب الشقة الذي توفي ونجله.

 

 

المصدر : العربية

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Webp.net-resizeimage-14

شاهد..الشيف بوراك يقلق الجمهور حول وضعه الصحي

طك

اكشف عن خبايا شخصيتك في لمح البصر.. ماذا رأيت أولا؟

GettyImages-885414472-2000

خطأ نرتكبه جميعاً.. متى عليكِ استبدال اسفنجة الجلي؟

9998998658

تسمم أسرة كاملة في مصر بسبب تناولهم سمكة الأرنب السامة

969166

كشف موعد زواج ابنة ترامب الصغرى من خطيبها العربي

tragediya-na-evereste-1996-goda-11-maya-hronika-tragedii-uchastniki-vizhivshie_4

موسم التسلق.. 11 نيبالياً وصلوا إلى قمة إيفرست

أخبار متعلقة
9-1

ألمانيا..عمال شركة نقل أخلوا شقة سكنية وأخذوا جثة ساكنها معهم