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الإثنين، 18-04-2022 10:04 ص

توقيف امرأة عرضت بيع كلية طفلة عبر الإنترنت في فنزويلا

بب


الوكيل الإخباري -  أعلنت النيابة العامة الفنزويلية يوم الأحد توقيف امرأة عرضت عبر الإنترنت بيع كلية "فتاة تبلغ 15 عاماً" مقابل 20 ألف دولار.

وجاء في تغريدة أطلقها المدّعي العام الفنزويلي طارق وليام صعب أن "مارييليس دل كارمن ييدرا أوقفت في (ولاية) بورتوغيسا.. بعدما عرضت خلافا للقانون عبر موقع ماركتبليس بيع كلية مقابل 20 ألف دولار".

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وأظهر المدّعي العام في تغريدته الإعلان الذي تضمّن نصه أن الكلية تعود إلى "فتاة تبلغ 15 عاما" وبوضع صحي مثالي.


وشدد صعب على أن السلطات بصدد فتح تحقيق لمعرفة ما إذا الإعلان على صلة بـ"شبكة إجرامية"، لكنّه لم يوضح كيف كانت الموقوفة تعتزم الاستحصال على الكلية ولا إن انطوى الإعلان على عملية احتيالية.


وفي العام 2017 توقف برنامج زرع الأعضاء في البلاد التي تشهد أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها مع نحو ثماني سنوات من الانكماش ما قلّص نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي إلى المعدّل المسجّل في هايتي.


وتحمّل السلطات الفنزويلية العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة مسؤولية هذا الأمر.


البيان

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