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الأحد، 22-08-2021 09:51 ص

ثمنها 79 مليون دولار...عرض شقة للبيع في نيويورك

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الوكيل الإخباري - عُرضت شقة للبيع لقاء أكثر من 79 مليون دولار في برج وول وورث في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك.

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وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن الشقة عرضت للبيع عام 2017 لقاء 110 ملايين دولار، لكن أحدا لم يقدم على شرائها.

 

وبرج وول وورث، بني عام 1910 على الطراز القوطي، وظل لعقود أطول برج في العالم، ويتكون من 57 طابقا، وطوله نحو 250 مترا.

 

وتقع الشقة الفاخرة أو الجناح في الطوابق الخمسة الأخيرة من المبنى، بالإضافة إلى العلية التي فوقها.

ولا تزال الشقة قيد الإنشاء من الداخل، إذ كانت في الماضي عبارة عن مخزن للمعدات الميكانيكية. 

 

وللشقة مصعد خاص بها لا يستخدمه بقية سكان المبنى، وتوفر إطلالة بانورامية على مدينة نيويورك.

 

ويقول المطور العقاري، كين هورين، إن شكل الشقة الذي يسمى"ذا بينيكال" (القمة) تركه، كما غيره في حالة من الحيرة إزاء ما يمكن فعله.

وكانت هناك أفكار عديدة نحو تطوير هذا الجناح مثل جعله مكانا لتخزين الملابس الشتوية، لكن هذه الأفكار لم يتم تنفيذها. 

وبعدما فشلت خطط بيع الشقة العملاقة، قرر المطور العقاري تخفيض السعر، والاستعانة بمهندس معماري متخصص في التصميمات الغريبة.

وبالفعل، قطع المهندس شوطا كبيرا في تصميم شقة خارجة عن المألوف، إذ تألفت مثلا غرفة المعيشة من طابقين اثنين، تشبه إلى حد كبير اليخوت.

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

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