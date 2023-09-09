ثور هائج يقتحم محل حلاقة في العراق - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اقتحام ثور هائج محل حلاقة .

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وأظهر المقطع الزبائن وهم يفرون هربا وخوفا من الثور الهائج.



وكانت ردود أفعال الزبائن هي من جعلت الفيديو يتحول من موقف مخيف إلى طريف، لكن هذا لا يمنع أن ما تعرّض له الزبائن والعاملين في الصالون كان من الممكن أن يكون خطيرا للغاية.



اريد اعرف شلون الثور وصل للمدينة ودخل على الصالون 🙄 صدق او لا تصدق ثور هائج يقتحم احد صالونات الحلاقة في مدينة #كربلاء اريد اعرف شلون الثور وصل للمدينة ودخل على الصالون 🙄 pic.twitter.com/XTqwZvWWjh August 31, 2023

هتون