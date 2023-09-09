ثور هائج يقتحم محل حلاقة في العراق - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة اقتحام ثور هائج محل حلاقة .
وأظهر المقطع الزبائن وهم يفرون هربا وخوفا من الثور الهائج.
وكانت ردود أفعال الزبائن هي من جعلت الفيديو يتحول من موقف مخيف إلى طريف، لكن هذا لا يمنع أن ما تعرّض له الزبائن والعاملين في الصالون كان من الممكن أن يكون خطيرا للغاية.
صدق او لا تصدق ثور هائج يقتحم احد صالونات الحلاقة في مدينة #كربلاء 😳— Afrah أفراح 🇮🇶☀️🌻Revolution (@afrah66737662) August 31, 2023
اريد اعرف شلون الثور وصل للمدينة ودخل على الصالون 🙄 pic.twitter.com/XTqwZvWWjh
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