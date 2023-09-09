السبت 09-09-2023
الوكيل الاخباري

بيان صادر عن مديرية الأمن العام

الملكة رانيا العبدالله: نقف الى جانب أهلنا في المغرب

المغرب: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 820 وفاة و672 إصابة

الأردن يشارك بالمؤتمر الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في القاهرة

الصفدي وآل الشيخ: علاقة أردنية سعودية متجذرة وتاريخ وحاضر ومصير مشترك

رسالة وتحذير من البنك العربي الى جميع عملائه

وزير المالية: تثبيت التصنيف الائتماني للأردن يؤكد نجاح السياسات المالية

التربية تنعى الطالب الفاروق المناعسة

فصل التيار الكهربائي عن مناطق في وادي عربة غداً - أسماء

اجتماع لمناقشة لائحة أجور الأطباء غدا الأحد

السبت، 09-09-2023 01:06 م

ثور هائج يقتحم محل حلاقة في العراق - فيديو

ثور هائج -(أرشيفية)


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو  يرصد من خلاله لحظة اقتحام ثور هائج محل حلاقة .

اضافة اعلان


وأظهر المقطع الزبائن وهم يفرون هربا وخوفا من الثور الهائج.

وكانت ردود أفعال الزبائن هي من جعلت الفيديو يتحول من موقف مخيف إلى طريف، لكن هذا لا يمنع أن ما تعرّض له الزبائن والعاملين في الصالون كان من الممكن أن يكون خطيرا للغاية.

 

 

هتون 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Doc-P-1105646-638298540490318157

فيديو يرصد اللحظات الأليمة.. هذا ما حدث في أشهر مآذن المغرب!

depositphotos_3670776-stock-photo-paragliding-1

شاهد لحظات مرعبة لـ شخص تعطلت مظلته في سماء المملكة العربية السعودية

5c653f4c95a59782168b4586

جسم ذهبي غامض في قاع المحيط - صورة

download-2-6-768x511

جريمة بوضح النهار في الكويت سلب واعتداء على الوافدين - فيديو

WhatsApp-Image-2023-09-08-at-5.43.24-PM

سقوط لوحة على مذيع وضيفه أثناء لقاء تلفزيوني في السعودية - فيديو

image

نرويجي يعثر على قطع من الذهب ظنّ بدايةً أنها شوكولاتة

أخبار متعلقة
bebe

شاهد تعنيف رضيعة داخل مستشفى يثير الغضب بالعراق