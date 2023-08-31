ثور هائج يهاجم فتاة ويرميها في الهواء ثم يدهسها في احدى الدول - فيديو

الوكيل الإخباري - تم تداول مقطع فيديو يظهر ثورا هائجا يهاجم فتاة ويرميها في الهواء ثم يدهسها وسط شارع في إحدى سباقات.



ويُظهر الفيديو الناس وهم يركضون في جميع الاتجاهات للابتعاد عن طريق الثور، في حين كانت الفتاة تقف بجانب الطريق وتستند إلى جدار مشغولة بتصفح هاتفها الخلوي.

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فجأة، تفاجأت الفتاة وهي غارقة في استخدام هاتفها بثور هائج ينطحها بقرونه بشدة من الخلف، ثم يسحلها على الأرض.



تدخل آخرون بسرعة لإنقاذ الفتاة، حيث قاموا بتشتيت الثور وتوجيه ضربات له بعصي لإبعاده عنها. تم نقل الفتاة إلى المستشفى لتلقي العلاج بسبب الجروح والكسور التي أصيبت بها. تجدر الإشارة إلى أنه يجب أن يتخذ الحيطة والحذر عند التواجد بالقرب من حيوانات ثائرة مثل الثيران، والابتعاد عنها للحفاظ على السلامة الشخصية.

المرصد

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