جرعة ماء 'زائدة' تقتل امرأة في امريكا

الوكيل الإخباري - في حادثة صادمة، تٌوفيت سيدة أمريكية تبلغ من العمر 35 عاما، بسبب تسمم مائي أو ما يعرف أيضا بـ"نقص صوديوم الدم" بعد أن شربت كمية كبيرة من الماء خلال فترة زمنية قصيرة.

اضافة اعلان



التفاصيل تشير إلى أن آشلي سمرز، وهي أم لطفلين، كانت في عطلة نهاية الأسبوع مع عائلتها في بحيرة فريمان بولاية إنديانا.

قبل عودتها للمنزل، شعرت بالدوار والصداع وأعراض الجفاف، فقررت تناول 4 عبوات ماء سعة كل منها 500 مل في غضون 20 دقيقة فقط.



عند عودتها للمنزل، فقدت آشلي الوعي وتم نقلها إلى المستشفى بسبب تورم حاد في الدماغ. للأسف، لم تعد إلى وعيها وتُوفيت بسبب تسمم الماء.





هذا الحادث كان نادرا نسبيا، حيث أكد الطبيب ألوك هرواني أن شرب الكثير من الماء في فترة قصيرة يمكن أن يؤدي إلى تسمم الماء، حيث لا تستطيع الكلى التخلص من الماء الزائد بالسرعة المطلوبة، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الصوديوم في الدم.



الوقاية من تسمم الماء تشمل تناول مشروبات تحتوي على شوارد مثل الفاكهة ومشروبات الطاقة بجانب الماء العادي، للمحافظة على توازن الماء والصوديوم في الدم.



ويجب الانتباه لعلامات التسمم المائي مثل التعب الشديد والصداع الخفيف والتوعك العام.



ويجب التذكير بأن تسمم الماء حالة خطيرة وشديدة، وإذا لم يتم علاجه على الفور، قد يؤدي إلى الوفاة، حيث تنخفض مستويات الصوديوم في الدم بسرعة وتسبب تغيرات عصبية مثل الهلوسة والارتباك.

العين الإخبارية