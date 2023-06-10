السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 10:16 ص

جهاز تنصت يدخل أذن طالب أثناء محاولته الغش في تونس

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الوكيل الإخباري - نقل طالب إلى المستشفى اثر تسرب جهاز تنصت إلى داخل أذنه في محاولة غش بينما كان يجتاز اختبار البكالوريا (الثانوية العامة) في تونس.

ووفق المعلومات التي نقلتها إذاعة "جوهرة" الخاصة، نقل الطالب الى المستشفى بعد أن لفت انتباه المراقبين اثر شعوره بآلام بعد تسرب الجهاز الذي كان يستخدمه خلسة في اختبار الرياضيات.

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وقعت الحادثة اليوم الجمعة بمعهد "الفارابي" بمدينة الفحص التابعة لولاية زغوان شمال تونس، حيث تشهد معاهد البلاد اليوم الثالث لاختبارات البكالوريا.


وخضع الطالب لاحقا الى الاستجواب لدى عودته الى المعهد بشأن ملابسات الحادثة.


ونقلت الإذاعة عن المندوب الجهوي للتربية أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المترشح الذي تم ضبطه في حالة تلبس في عملية غش واضحة ومنعه من مواصلة الامتحانات".


وتضبط في تونس كل عام شبكات تقوم بتسويق أجهزة تنصت وغش لاستخدامها في الامتحانات الوطنية.


وقالت السلطات انها اتخذت اجراءات مشددة هذا العام لمكافحة الغش الالكتروني.

 

البيان 

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