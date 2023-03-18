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السبت، 18-03-2023 02:24 م

جهود لاستنساخ ثور عمره 9 آلاف عام في ياكوتسك

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الوكيل الإخباري - يشارك المركز الإماراتي لدراسات التكنولوجيا الحيوية في جامعة شمال الشرق الفيدرالية الروسية في ياكوتسك، بعملية استنساخ ثور قديم يقدر عمره بـ 8 إلى 9 آلاف عام.

وأقدم مجموعة من العلماء في الجامعة الروسية على تشريح جثة الثور، التي بقيت مدفونة في الجليد لمدة  8 إلى 9 آلاف عام، وتم العثور عليها في صيف عام 2022 بمنطقة فيرخويانسك في جمهورية ياقوتيا الروسية.

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وأثناء تشريح الجثة، تم أخذ عينات للدراسات الميكروبيولوجية والنسيجية والخلوية ودراسات الكربون المشع.

وتم أخذ العينات للفحص عن طريق وضعها في ثلاجة متحف مدينة ياكوتسك وفي بيئات خاصة.

كما تم إجراء دراسات التصوير المقطعي والمورفولوجي والمسح الثلاثي الأبعاد. 

 

لبنان 24

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