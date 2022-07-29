الجمعة 29-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جريمة مروعة.. أم تقتل طفليها خنقا في عمّان

الرفاعي: دور الطالبات ليس الوجود بالمنزل بعد التخرج

جوني ديب يحقق 3 مليون دولار في ساعات بهذه الطريقة

الاحتلال يستهدف المزارعين جنوب قطاع غزة

الأردن يسجّل أعلى حمل كهربائي خلال الصيف الحالي

خبيرة تغذية تحذر من تناول هؤلاء الأشخاص للحوم!

تعرف على أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الجمعة

التضخم السنوي في منطقة اليورو يصل إلى مستويات قياسية

كابيتال بنك يحقق أرباحاً نصف سنوية بلغت 60.2 مليون دينار تعادل أرباح العام المنصرم بأكمله

النيابة الإسبانية تطالب بسجن شاكيرا 8 سنوات

الجمعة، 29-07-2022 01:57 م

جوني ديب يحقق 3 مليون دولار في ساعات بهذه الطريقة

6381995_1659089758


الوكيل الإخباري- تمكن النجم العالمي جوني ديب من تحقيق 3 مليون دولار.

اضافة اعلان

 

3 مليون دولار أمريكي في غضون ساعات قليلة، من خلال بيع المجموعة الفنية الأولى الخاصة به، والتي تضم 780 لوحة فنية من رسمه، وتحمل اسم "الأصدقاء والأبطال".


وأكدت إذاعة "بي بي سي" البريطانية أن جوني ديب تمكن من بيع الـ 780 قطعة بعد أن عرضها في "قلعة الفنون الجميلة" في العاصمة البريطانية لندن، وقد أعلن من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: "لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري، لوحاتي تحيط بحياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي، لا ينبغي لأحد أن يحد من نفسه. استخدمت الفن للتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم".

 

الفن

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9137775_1659007068

إكتشاف أكبر ماسة وردية على الإطلاق منذ 3 قرون

أسباب_الصلع_عند_الرجال

باحثون يكتشفون البروتين المسؤول عن الصلع

image (1)

ماذا قال المواطن المصري صاحب فيديو الوداع المؤثر بالسعودية؟

suirrel

حملة واسعة لإنقاذ سنجاب في إحدى حدائق موسكو!

428d255e-d3ff-409e-ab19-062a18b498bf--1YWNN

مقاطع فيديو متداولة لفيضانات هائلة وصافرات انذار في امارة الفجيرة

3

خلال كورونا .. رجل هندي يستغل الحجر الصحي ويصنع طائرته الخاصة -صور