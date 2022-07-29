جوني ديب يحقق 3 مليون دولار في ساعات بهذه الطريقة

الوكيل الإخباري- تمكن النجم العالمي جوني ديب من تحقيق 3 مليون دولار.

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3 مليون دولار أمريكي في غضون ساعات قليلة، من خلال بيع المجموعة الفنية الأولى الخاصة به، والتي تضم 780 لوحة فنية من رسمه، وتحمل اسم "الأصدقاء والأبطال".



وأكدت إذاعة "بي بي سي" البريطانية أن جوني ديب تمكن من بيع الـ 780 قطعة بعد أن عرضها في "قلعة الفنون الجميلة" في العاصمة البريطانية لندن، وقد أعلن من خلال حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي، وقال: "لطالما استخدمت الفن للتعبير عن مشاعري، لوحاتي تحيط بحياتي لكنني احتفظت بها لنفسي وقيّدت نفسي، لا ينبغي لأحد أن يحد من نفسه. استخدمت الفن للتفكير في الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لي، مثل عائلتي وأصدقائي والأشخاص الذين أحبهم".

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