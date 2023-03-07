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الثلاثاء، 07-03-2023 10:13 ص

حارسان شخصيان يرافقانه أينما ذهب.. إيلون ماسك خائف ممن!؟

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الوكيل الإخباري - يحرص رجال المال والسياسية دائماً على أن يكونوا محاطين بالحراس الشخصيين، لكي يحافظوا على أمنهم الشخصي ويبعدون عنهم المتطفلين من الأشخاص العاديين وسواهم، ولكن أن يرافقوهم حتى إلى دورات المياه، ففي الأمر سر أو هناك مبالغة بموضوع الأمن.

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إيلون ماسك رجل الأعمال الأمريكي وأغنى رجل في العالم، مالك تطبيق تويتر، أثار الاهتمام مؤخراً بظهوره الدائم رفقة حراسه الشخصيين، حتى صرح أحدهم أنهم لا يتركونه حتى عندما يتوجه إلى الحمام خاصة عندما يكون في شركة تويتر.

يقول أحد المهندسين في تويتر (رفض ذكر اسمه خوفا من الفصل): "يرافق إيلون ماسك حارسان شخصيان في جميع أنحاء المقر الرئيسي لتويتر في سان فرانسيسكو حتى أنهما يتبعانه إلى الحمام، وهما ضخمان وطويلان كأنهما آتيان من فيلم هوليوودي، ما يدل على عدم ثقته في موظفي الشركة".

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن ماسك شدد الحراسة على نفسه وعائلته، منذ تعرضه لحادثة المطاردة التي أبلغ عنها العام الماضي. ففي ديسمبر 2022، قال ماسك على تويتر إنه في إحدى الليالي أثناء ذهابه مع ابنه X البالغ من العمر عامين، تبعه "مطارد مجنون". حتى أن المطارد منع سيارته من التحرك وتسلق على غطاء المحرك. ونشر ماسك وقتها مقطع فيديو يقول "هل يتعرف أحد على هذا الشخص أو السيارة؟".

أثارت الحادثة غضب مسك وقلقه على أمنه وعائلته، وقد يكون هذا سبباً وراء اقتفاء حراسه الشخصيين له حتى داخل مكتبه.

 

البيان 

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