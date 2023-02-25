مشهد مروع يظهر انهيار 5 مبانٍ دفعة واحدة في زلزال تركيا

الوكيل الإخباري - نشر موقع صحيفة “يني شفق” التركية على “تويتر” مقطع فيديو يظهر صورا لانهيار 5 مبانٍ في الزلزال الثاني في تركيا، التي تضررت بشدة من الزلازل التي ضربت تركيا في 6 فبراير الماضي وكان مركزها كهرمان مرعش.

اضافة اعلان

تم تصوير المقطع بواسطة طائرة بدون طيار التقطت صوراً للدمار وانهيار المباني من الهواء.

وضرب الزلزال المدمر عدة مناطق في تركيا وسوريا، يوم 6 فبراير المنصرم، موقعا أكثر من 50 ألف قتيل، وعشرات الآلاف من القتلى والجرحى، وتاركاً آلاف الأسر مشردين دون مأوى.

ونقلت وكالة “الأناضول “عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية القول إن البلاد تعرضت لسبعة آلاف و242 هزة ارتدادية منذ ذلك الزلزال، قوة 41 منها تراوحت بين 5 و6 درجات و450 هزة بين 4 و5 درجات.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya'da 5 binanın ikinci depremde yıkılma anının görüntüleri ortaya çıktı. — Yeni Şafak (@yenisafak) February 23, 2023

العربية