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الإثنين، 14-02-2022 01:58 م

حالة ولا أغرب.. تركي ثبتت إصابته بكورونا لـ 14 شهرا على التوالي !

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صورة الرجل المصاب كما تداولتها مواقع التواصل


الوكيل الاخباري - قد يحمل المواطن التركي مظفر كاياسان الرقم القياسي لأطول فترة إصابة لأي مريض مصاب بفيروس كورونا في تركيا وربما في العالم.

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فقد ثبتت إصابة الرجل البالغ من العمر 56 عاماً بالمرض 78 مرة منذ عام 2020، ويسعى لإيجاد مخرج من وضعه الذي حصره في منزله والمستشفيات لمدة 14 شهراً.

وشخص كاياسان، وهو مريض بسرطان الدم، أصيب بفيروس كورونا لأول مرة في نوفمبر 2020، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وخرج بعد فترة علاج وجيزة وأصبح مرضه أقل حدة.


بداية "الحبس"
بدأت القصة بعدما عاد إلى منزله في اسطنبول، بانتظار الشفاء التام في عزلة ذاتية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي صباح" التركية.


لكن تلك العزلة كانت مجرد بداية لحبسه، فرغم انقضاء الأسبوعين، وهي فترة الحجر المطلوبة، ظلت نتائج فحوصاته إيجابية.


إلا أن الصدمة التي أثارت استياءه لاحقا، جاءت بعدما أظهرت جميع الاختبارات الـ 78 التي خضع لها على مدة أشهر لاحقة أنه لا يزال إيجابياً.

 

في المقابل، ناشد الرجل السلطات لإيجاد حل لحالته، الأمر الذي أجبره على قضاء أيامه بمفرده في المنزل حيث لا يرى سوى أبنائه وأحفاده من خلال النافذة.


ضعف المناعة
وقال كاياسان إن الأطباء أخبروه أن الفحوص ما زالت إيجابية بسبب ضعف جهاز المناعة لديه بسبب سرطان الدم.


كما أضاف أنه كان يعيش على العقاقير الموصوفة له للحفاظ على نظام المناعة لديه، مشيراً إلى أنها "عملية صعبة للغاية".

 

وأكد أن كورونا أنهى حياته الاجتماعية، مشيراً إلى أنه غير قادر حتى على لمس أحبائه، كما لا يمكنه أخذ التطعيم بسبب حالته.

 

 

 

المصدر : العربية

 

 

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