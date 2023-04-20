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الخميس، 20-04-2023 11:29 ص

حاولت قتل صديقتها بهدف السرقة في نيويورك.. السر داخل الهدية

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الوكيل الإخباري - حُكم على امرأة روسية 47 عاما بالسجن 21 عاما لمحاولتها قتل أميركية 35 عاما من خلال تسميم كعكة جبن ثم سرقة هويتها وبعض ممتلكاتها الثمينة.

وأدينت فيكتوريا ناسيروفا بمحاولة القتل من قبل هيئة محلفين في نيويورك.

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وزارت ناسيروفا منزل ضحيتها في آب 2016 وهي تحمل هدية "كعكة الجبن"، وأكلت الضحية الحلوى وبدأت تشعر بالمرض.

وقال ممثلو الادعاء إن الحبوب تناثرت حولها لتبدو وكأنها حاولت الانتحار. وعندما عادت إلى المنزل بعد العلاج في المستشفى، اكتشفت أن جواز سفرها وبطاقة تصريح العمل مفقودة، إلى جانب المجوهرات والأشياء الثمينة الأخرى.


واختبرت السلطات كعكة الجبن ووجدوا أنها مغطاة بالفينازيبام، وهو مهدئ قوي للغاية.

 

لبنان 24

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