أب يُتّهم بقتل ابنه الرضيع بعد تركه 3 ساعات في شاحنة بفلوريدا - فيديو

الوكيل الإخباري- ألقت شرطة ولاية فلوريدا القبض على رجل يُدعى سكوت ألين غاردنر (33 عامًا)، بعد الاشتباه بتسببه في وفاة ابنه البالغ من العمر 18 شهرًا، إثر تركه داخل شاحنة مغلقة تحت أشعة الشمس لأكثر من ثلاث ساعات، بينما كان يتواجد في صالون حلاقة .

وقالت السلطات في بيان مشترك، إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 6 يونيو، في ظل حرارة خارجية بلغت 39 درجة مئوية، ما أدى إلى ارتفاع حرارة جسم الطفل إلى 48 درجة مئوية، دون وجود أي وسيلة تبريد داخل المركبة.



وُجهت إلى غاردنر تهمتا القتل غير العمد المشدد لطفل، والتسبب في أذى جسدي بالغ نتيجة الإهمال، بعدما تبين أنه قدّم إفادات كاذبة في محاولة للتضليل خلال التحقيقات. وتم توقيفه في منزل والدته، بينما حُددت كفالته بمبلغ 100 ألف دولار.

