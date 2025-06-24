أب يُتّهم بقتل ابنه الرضيع بعد تركه 3 ساعات في شاحنة بفلوريدا - فيديو

وقالت السلطات في بيان مشترك، إن الحادثة وقعت يوم الجمعة 6 يونيو، في ظل حرارة خارجية بلغت 39 درجة مئوية، ما أدى إلى ارتفاع حرارة جسم الطفل إلى 48 درجة مئوية، دون وجود أي وسيلة تبريد داخل المركبة.
وُجهت إلى غاردنر تهمتا القتل غير العمد المشدد لطفل، والتسبب في أذى جسدي بالغ نتيجة الإهمال، بعدما تبين أنه قدّم إفادات كاذبة في محاولة للتضليل خلال التحقيقات. وتم توقيفه في منزل والدته، بينما حُددت كفالته بمبلغ 100 ألف دولار.
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