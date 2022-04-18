الإثنين 18-04-2022
الوكيل الاخباري

"أوقاف غزة" تدعو لإعلان حالة النفير العام

كيف ينفق مليارديرات التشفير ثرواتهم الرقمية؟

الجزائر تسجل صفر إصابات ووفيات بكورونا لأول مرة منذ عامين

السير: 22 حادثاً مرورياً في عمان منذ الصباح

تحذيرات في ألمانيا من التداعيات الاقتصادية السلبية لحظر إمدادات الغاز الروسي

الاقتصاد الصيني ينمو 4.8% في الربع الأول وسط تحذيرات من "تحديات كبيرة" في المستقبل

نشرة أسعار الخضار والفواكه محلياً اليوم

تدني مدى الرؤية الأفقية على الطريق الصحراوي

الاحتلال يعتقل تسعة فلسطينيين من بيت لحم

وفيات الاثنين 18-4-2022

الإثنين، 18-04-2022 10:25 ص

حبة برد بحجم راحة اليد في تكساس - صورة

637152823069053052


الوكيل الإخباري - ظنت بدايةً أنها مجرد قطعة «ستايروفوم» لكبر حجمها، لكنها صعقت لمعرفة أنها حبة برد يبلغ محيطها نحو خمس بوصات، بحيث أخذتها ليتفحصها العلماء.

وذكر موقع «نيويورك بوست» أنه ما إن نشرت جينا براون من تكساس صورةً لكرةً ثلجية كبيرة بحجم راحة اليد، على مواقع التواصل، حتى انتشرت بسرعة ولفتت انتباه شركات التأمين والباحثين في الأرصاد الجوية الذين طالبوا براون الاحتفاظ بها لدراستها.

اضافة اعلان

 

وأشار إيان جيامانكو خبير علم الأرصاد في مؤسسة التأمين على الشركات والمنازل، المشرف على الدراسة، إلى أنه كان متحمساً لدراسة الكرة مع فريقه وقد أخذوا القياسات كما قاموا بمسح حبة البرد بجهاز ليزر ثلاثي الأبعاد.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
Cxigf3DsWxboiFpv

موقف مؤثر لسيدة رفضت جائزة مالية في مصر

بب

توقيف امرأة عرضت بيع كلية طفلة عبر الإنترنت في فنزويلا

202202150751205120

الدول العربية على موعد مع حدث فلكي يومي الجمعة والسبت المقبلين

دد

حكم من أفطر متعمداً في نهار رمضان بلا عذر

8c341e7a3d225f23a8e792e403155ae4

خطوات لتشجيع طفلك على مساعدتك في شهر رمضان

Doc-P-417669-637857897098540182

غينيس تتوج الكلب الأكبر سنا في العالم