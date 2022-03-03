خبراء فلك: صاروخ تائه يصطدم بالقمر غدا الجمعة

الوكيل الاخباري - قال خبراء فلك إن مرحلة من صاروخ تائهة سوف تصطدم بسطح القمر، غدا الجمعة، عند الساعة 12:25 بعد الظهر بتوقيت غرينتش.

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وذكر موقع "theconversation" إن هذا الحدث غير مرصود من الأرض لأنه سيحدث على الجانب الآخر من القمر وليس له تأثير على كوكبنا.



ويعتزم العلماء دراسة الفوهة التي ستنتج بعد الاصطدام بواسطة مسبار يسمى "لونار ريكونيسيس أوربتر" التابع لوكالة "ناسا" لمعرفة التغيرات في طبقة إكسوسفير حول القمر بسبب الاصطدام ثم بعد ذلك فحص سطح القمر بحثًا عن فوهة الارتطام نفسها.



وأوضحت الدراسات الفلكية أن مرحلة الصاروخ في طريقها للاصطدام بفوهة "هرتزبرونغ" على الجانب البعيد من القمر وستكون المرة الأولى التي تصطدم فيها قطعة خردة بطريق الخطأ بالقمر.



ولم يتوصل العلماء على وجه الدقة لأصل جسم الصاروخ، إذ يعتقد البحث أنه المرحلة العليا من صاروخ "فالكون9" لسبيس إكس، الذي أطلق مرصد مناخ الفضاء العميق دسكفر في عام 2015، فيما يعتقد البعض أنه جزء من صاروخ "لونا مارش 3C" الصيني الذي أطلق مهمة تشانغ أي 5-T1 صينية في عام 2014.



ويرجح العلماء أن تكون المشكلة الوحيدة في الوقت الحالي هو عدم دقة اتجاه مسار جسم الصاروخ نتيجة دورانه حول نفسه ولكن ليس من الواضح ما إذا كان يدور في وضع المشواة فقط أو يتقلب جسم الصاروخ بفعل ضغط الإشعاع الشمسي، لكنه في المحصلة سيسقط على الجانب الآخر من القمر في منطقة فوهة هرتزبرونغ ، لكن نقطة الارتطام قد تتغير بمقدار كيلومتر.

المصدر : سبوتنك

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