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الإثنين، 14-03-2022 06:34 ص

فيزيائيون: عاصفة شمسية تضرب الأرض اليوم

عاصفة


الوكيل الإخباري - كشف فيزيائيون الوقت المحدد الذي ستضرب فيه عاصفة شمسية قوية الأرض هذا الشهر، مؤكدين أن الحسابات وترقب الأوضاع في الفضاء تُثبت حدوث تلك الظاهرة اليوم.

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وتوقعت بيانات من وكالة «ناسا» أن الظاهرة ستؤثر في الأرض خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما نقل موقع «صدى البلد» عن صحيفة «ديلي ستار» البريطانية.
وتنبأت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي (NOAA) بوجود فرصة بنسبة 80% لضرب عاصفة كبيرة كوكب الأرض اليوم.


وأوضح الفيزيائيون أن هناك احتمالاً بنسبة 20% أن تؤثر العاصفة في عدد من دول العالم، مشيرين إلى أن الناس قد يتمكنون في جميع أنحاء العالم من رؤية الشفق القطبي، وهو عرض ضوئي غالباً ما يُرى في مناطق خطوط العرض العالية، ومن المتوقع أن يُرى ذلك باتجاه خط الاستواء أثناء العاصفة.

 


ويمكن، وفقاً للتوقعات، أن تحدث مشكلات في أنظمة الراديو ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، خاصةً عند الفجر والغسق.


وقالت الدكتورة تاميثا سكوف، عالمة فيزياء الطقس الفضائي، عبر «تويتر»: «تُظهر نماذج التنبؤات من NOAA وناسا عاصفة شمسية تضرب الأرض».

 

البيان



 




 

 


 

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