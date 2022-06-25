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السبت، 25-06-2022 04:20 م

حديقة حيوان كوبا تحتفل بولادة صغير وحيد قرن أبيض نادر

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الوكيل الإخباري-تحتفي حديقة الحيوانات الوطنية في كوبا بولادة صغير وحيد قرن أبيض نادر في وقت سابق من هذا الشهر في ضواحي العاصمة هافانا.

ويعد وحيد القرن الأبيض من الأنواع المهددة بالانقراض وقد طُلب من حدائق الحيوان في جميع أنحاء العالم أن يجري تكاثرها في الأسر على أمل إنشاء بنك جينات يساعد في الحفاظ على هذه الأنواع في حالة انقراضها في البرية.

وقال ألكسندر أرانجو أخصائي الحياة البرية في حديقة الحيوانات بكوبا" شرف عظيم لنا أن نكون قادرين على المساهمة في إنقاذ أنواع معرضة لخطر الانقراض مثل وحيد القرن الأبيض".

يقول أرانجو إن كوبا لديها الآن ثاني أكبر عدد من وحيد القرن الأبيض في أمريكا اللاتينية حيث أن لديها في المجمل ثمانية.

وعاني وحيد القرن الأبيض، من بين أكبر الثدييات البرية، في السنوات الأخيرة حيث زاد الصيد الجائر في موئله، وفي المقام الأول عبر جنوب القارة الأفريقية. وقال مسؤولو حدائق الحيوان إن ذلك زاد من الضغط على حدائق الحيوان للحفاظ على هذا النوع.

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